صواريخ باليستية حوثية تستهدف السعودية

شفق نيوز- الرياض

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء اليوم الاثنين، التعامل مع صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون.

وذكرت الوزارة في بيان أن الصواريخ الباليستية تم إطلاقها باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية.

ويأتي هذا بعد إعلان الناطق العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيين، ان "الاستهداف السعودي لمطار صنعاء ينهي مرحلة خفض التصعيد، والرد قادم".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، تعرض مطار صنعاء الدولي لسلسلة غارات سعودية، فيما اعتبرت الجماعة أن الهجوم ينهي مرحلة خفض التصعيد، بالتزامن مع اتهامات يمنية لإيران بانتهاك الأجواء ودعم الحوثيين.

وفي المقابل، أعلن وزير الدفاع اليمني "نفاد صبر الحكومية اليمنية إزاء اختراق الطائرات الإيرانية الأجواء اليمنية، وسيكون هناك رد على هذه الانتهاكات"، مؤكداً أن القوات اليمنية "ستتصدى للطائرات الإيرانية المعادية بجميع الوسائل المتاحة".