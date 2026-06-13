صحيفة إيرانية محافظِة: أي اتفاق محتمل مع واشنطن يمثل تهدئة مؤقتة لإعادة بناء القوى

شفق نيوز- طهران

رأت صحيفة "خراسان" الإيرانية، أن أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن لن ينهي الخلافات الثنائية، بل يمثل مجرد "فرصة لالتقاط الأنفاس" وإعادة بناء القوى استعداداً لمواجهة حاسمة.

وأوضحت الصحيفة، في مقال تحليل ترجمته وكالة شفق نيوز، أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها بلغ مرحلة "المعركة الوجودية"، مؤكدة أن الاتفاق المرتقب يهدف لإنهاء الحرب الحالية فقط وليس تسوية الملفات العالقة، في صراع لن يحسم إلا بنصر قاطع لأحد الطرفين.

وأشارت المادة التحليلية أن ملفات الإفراج عن الأصول المجمدة أو الاعتراف بالسيادة على مضيق هرمز لا تشكل المكاسب الحقيقية للاتفاق، بل إن قيمته الأساسية تكمن في منح الجانبين مهلة زمنية لتطوير القدرات القتالية - الهجومية والدفاعية - تمهيداً للمواجهة الكبرى.