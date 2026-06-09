صحيفة أميركية: تقدم بالمفاوضات مع إيران في نقاط "النووي" الشائكة

شفق نيوز- واشنطن

كشف مسؤولون ودبلوماسيون أميركيون، مساء اليوم الثلاثاء، إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران حول "نقاط شائكة" للبرنامج النووي الإيراني، موضحين أن المباحثات "تجاوزت بكثير" مجرد مناقشة إعادة فتح مضيق هرمز، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وأضاف المسؤولون أن المفاوضين الأميركيين بحثوا مع طهران 4 عناصر رئيسية ضمن اتفاق نووي محتمل، من شأنه وقف البرنامج النووي الإيراني لنحو 15 عاماً، مشيرين إلى أن أبرز بنود الاتفاق المرتقب تتمثل في تعليق تخصيب اليورانيوم لفترة طويلة، وخفض تركيز المخزون عالي التخصيب.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إدارته تتجه حالياً إلى حرمان طهران بالكامل من الحصول على سلاح نووي، ولم يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية مُرضية معها خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان ترمب قد قال مؤخراً إن "الإيرانيين يريدون التوصل إلى صفقة جيدة للغاية، وهم على استعداد لمنحنا كل شيء بما في ذلك عدم حصولهم على سلاح نووي".

في المقابل، قال المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، أمیر سعید إیرواني، إن إيران والولايات المتحدة تقومان عبر الوسيط الباكستاني بتقديم الرؤى ووجهات النظر وتتبادلها للوصول إلى النص النهائي.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بلوغ بلاده والولايات المتحدة المرحلة النهائية لصياغة مذكرة تفاهم، وأن المحور الرئيسي فيها هو إنهاء الحرب.

وإلى جانب البرنامج النووي ومضيق هرمز، تُعدّ الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات من بين أعقد الملفات بين طهران وواشنطن ضمن مباحثات وقف إطلاق النار الجارية.