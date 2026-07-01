صحيفة أميركية: ترمب يستبعد "الحرب الشاملة" ويفضل المسار الدبلوماسي مع طهران

شفق نيوز- متابعة

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فضل الخيار الدبلوماسي على الحرب، لافتة إلى أنه يرى أن هجمات شاملة جديدة ضد طهران قد تعرقل فرص تفكيك البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم، إن ترمب "راضٍ حاليا عن ضربات محدودة ضد إيران عند انتهاك مذكرة التفاهم".

وأضافت الصحيفة وفق المصادر ذاتها، أن ترمب "اطلع على خيارات حرب شاملة ضد إيران لكنه اختار التمسك بالمسار الدبلوماسي".

وتابعت الصحيفة قائلة إن ترمب "لا يمانع تجاوز مفاوضات طهران مهلة الثامن عشر من أغسطس للتوصل إلى اتفاق نووي".

وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، قال أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة.

وفي تصريحات بمقابلة تلفزيونية، أشار فانس إلى أن "ترمب طلب منا استخدام مذكرة التفاهم مع إيران لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط ثم نرى كيف ستتطور الأمور".

وأوضح أن ترمب "أراد إعادة ترتيب الأوراق مع إيران ليرى نقاط الضغط وأين يمكن تحقيق تقدم"، متابعاً أن "الأمور تغيرت مع إيران كثيرا فقدراتهم العسكرية باتت أقل واقتصادهم بات أضعف وإسرائيل ولبنان أصبحا يتحدثان مع بعضهما".

وشدد على أن ترمب "يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع طهران بالتزامات يمكن التحقق منها"، مضيفا: "نريد من إيران التزامات دائمة".

وخلال مقابلة مع "فوكس نيوز"، قال فانس: "أعتقد أن الولايات المتحدة في وضع ممتاز بغض النظر عن نتيجة المفاوضات النهائية. فإذا تكللت المفاوضات بالنجاح، وهو ما نتمناه جميعا، فسنشهد تحولا جذريا في إيران، أما إذا لم يلتزم الإيرانيون بشروطهم، فسيظل برنامجهم النووي وجيشهم مدمرا، وستظل الولايات المتحدة في موقف أقوى بكثير من الإيرانيين".