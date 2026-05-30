صحيفة ألمانية: آلاف الجنود الأميركيين في طريقهم لمغادرة أوروبا

كشفت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، يوم السبت، أن الولايات المتحدة تعتزم تسريع انسحاب قواتها من قواعد في أوروبا.

يذكر أن واشنطن قد أعلنت، أيار/ مايو عن خطط لسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا، وهو ما اعتبره كثيرون نتيجة للخلاف بين الرئيس دونالد ترامب وقوى أوروبية حول حرب إيران.

وبحسب الصحيفة، فإن ألمانيا تستضيف حوالي 35 ألف جندي أميركي في الخدمة الفعلية، وهو عدد أكبر من أي مكان آخر في أوروبا.

وفي ذلك الوقت، قال البنتاغون إن من المتوقع أن يكتمل الانسحاب في غضون ستة أشهر إلى 12 شهراً.

ولم تقدم الصحيفة الألمانية تفاصيل عن مدى تسريع عملية الانسحاب، أو المواقع التي قد تتأثر بها.

وأضافت أن الولايات المتحدة من المقرر أن تعرض خططها على حلفائها في مؤتمر لتشكيل القوات سينظمه حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.