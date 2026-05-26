صحيفة عبرية: بن سلمان مستعد للاعتراف بإسرائيل ووالده هو "العقبة"

أفاد الزعيم الإنجيلي وحليف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مايك إيفانز، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أبلغه خلال لقاء خاص، بأنه مستعد للاعتراف بإسرائيل "اليوم"، إلا أن والده الملك سلمان لا يزال يشكل "العقبة" أمام ذلك، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وقال إيفانز: "عندما تحدثت إلى ولي العهد، أخبرني أنه سيعترف بإسرائيل اليوم، لكنه قال إن مشكلته تكمن في والده".

وأضاف إيفانز، مؤسس منظمة "أصدقاء صهيون" وأحد أبرز الداعمين الإنجيليين لإسرائيل، أنه التقى ولي العهد السعودي لمدة ساعتين بحضور شقيقه ووزير الخارجية السعودي. وبحسب إيفانز، فإن شقيقه عبر عن موقف مماثل.

ومن جهة أخرى، قال إيفانز إن ولي العهد السعودي وجّه انتقادات حادة للفلسطينيين خلال حديثهما الخاص، معتبراً أنهم "أضاعوا أموال السعوديين".

وأضاف: "لا ينبغي لهم مهاجمة إسرائيل، بل يجب أن يقتدوا بها".

كما زعم إيفانز أن محمد بن سلمان رفض فكرة تقسيم القدس إلى عاصمتين، قائلاً: "عندما تحدث عن القدس، قال إنه إذا أصبحت هناك يوماً ما عاصمتان في القدس، فإن إحداهما ستكون عاصمة للإرهاب".

إلى ذلك، قال إيفانز إنه غير مقتنع بأن قيام دولة فلسطينية يمثل العقبة الحقيقية أمام اعتراف السعودية بإسرائيل، مضيفاً: "لست متأكداً من أن ذلك كان السبب الذي أعاق الأمر. أعتقد أن الأمور تغيرت. أعتقد أنه سيفعلها، كما أعتقد أن دونالد ترمب جاد في هذا الأمر".

ورأى إيفانز أن "ترمب يمتلك نفوذاً تفاوضياً كبيراً مع السعودية، ولا شك لدي في أنه يسعى لدفع هذه الدول إلى الانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية لأنه يحاول التقدم نحو سلام حقيقي".

كما وصف توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بأنه جزء من معركة إقليمية أوسع ضد الحركات الإسلامية، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين.

وقال: "معظم الأفكار والخطابات التي تسببت في مشكلات لإسرائيل ولليهود حول العالم جاءت من جماعة الإخوان المسلمين. ومن خلال بناء هذا التحالف مع الدول السنية عبر اتفاقيات أبراهام، يمكن وضع الجماعة في موقف ضعيف".

هذا وكان مصدر سعودي قد أكد لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أمس الاثنين، أن المملكة لن تُطبع علاقاتها مع إسرائيل إلا بعد وجود مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن دولاً في الشرق الأوسط ستكون مُلزمة بالاعتراف بإسرائيل بمجرد التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأضاف المصدر أن السعودية "متمسكة بموقفها الثابت.. وهو وجود مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية".

وطلب ترمب، من دول الشرق الأوسط وغيرها التوقيع "بشكل إلزامي" على اتفاقيات أبراهام بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، مهدداً في الوقت نفسه بعمل عسكري "أكبر وأقوى من أي وقت مضى" إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع.

وأضاف ترمب أنه ناقش الأمر خلال اتصالات هاتفية مع قادة السعودية والإمارات وقطر وباكستان وتركيا ومصر والبحرين.

وقال ترمب إنه مع كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإبرام اتفاق سلام، ينبغي أن يكون الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام - وهي سلسلة من الاتفاقيات التي تُطبع العلاقات بين إسرائيل وبعض جيرانها العرب، بما في ذلك البحرين والإمارات العربية المتحدة - شرطاً أساسياً.