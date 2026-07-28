صحيفة عبرية: انتحار مجندتين إسرائيليتين خلال أسبوع واحد

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بانتحار ‏مجندتين إسرائيليتين خلال الأسبوع الجاري، ليرتفع عدد الجنود الذين أنهوا حياتهم منذ مطلع العام ‏الجاري إلى 16 جندياً‏‎.‎

وذكرت الصحيفة أن مجندة من كتيبة "بارديلاس" المنتشرة على ‏الحدود مع مصر، أقدمت على الانتحار صباح اليوم، داخل قاعدة ‏عسكرية جنوبي إسرائيل‎.‎

وأضافت أن المجندة عُثر عليها مصابة داخل القاعدة، ونُقلت إلى ‏المستشفى، حيث أُعلن عن وفاتها‎.‎

وفي حادثة أخرى، ذكرت الصحيفة أن مجندة من سلاح ‏الاستخبارات العسكرية انتحرت، أول أمس الأحد، داخل قاعدة ‏‏"غليلوت" قرب مدينة رمات هشارون وسط إسرائيل، وكانت ‏تشغل منصباً سرياً‎.‎

وأوضحت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي أعلن فتح تحقيق من ‏قبل الشرطة العسكرية في ملابسات الحادثتين‎.‎

وكان تسعة جنود آخرين على الأقل، ممن شاركوا في الحرب من ‏القوات النظامية أو قوات الاحتياط، قد أنهوا حياتهم أثناء ‏وجودهم خارج الخدمة العسكرية، بحسب المصدر ذاته‎.‎

ووفقاً لتقرير سابق نشرته الصحيفة العبرية، شهد عام 2025 انتحار 22 ‏جندياً أثناء الخدمة، وهو أعلى معدل يسجله الجيش الإسرائيلي ‏خلال 15 عاماً.

وأشارت تقارير إسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة إلى أن تصاعد ‏حالات الانتحار بين العسكريين يرتبط بالتداعيات النفسية للحرب ‏الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ 8 تشرين الأول/ ‏أكتوبر 2023‏‎.‎

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عن مقتل أكثر من ‏‏73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألفاً آخرين، فضلاً ‏عن دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.