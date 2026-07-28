صحيفة عبرية: انتحار مجندتين إسرائيليتين خلال أسبوع واحد
شفق نيوز- الشرق الأوسط
أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بانتحار مجندتين إسرائيليتين خلال الأسبوع الجاري، ليرتفع عدد الجنود الذين أنهوا حياتهم منذ مطلع العام الجاري إلى 16 جندياً.
وذكرت الصحيفة أن مجندة من كتيبة "بارديلاس" المنتشرة على الحدود مع مصر، أقدمت على الانتحار صباح اليوم، داخل قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل.
وأضافت أن المجندة عُثر عليها مصابة داخل القاعدة، ونُقلت إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاتها.
وفي حادثة أخرى، ذكرت الصحيفة أن مجندة من سلاح الاستخبارات العسكرية انتحرت، أول أمس الأحد، داخل قاعدة "غليلوت" قرب مدينة رمات هشارون وسط إسرائيل، وكانت تشغل منصباً سرياً.
وأوضحت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي أعلن فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية في ملابسات الحادثتين.
وكان تسعة جنود آخرين على الأقل، ممن شاركوا في الحرب من القوات النظامية أو قوات الاحتياط، قد أنهوا حياتهم أثناء وجودهم خارج الخدمة العسكرية، بحسب المصدر ذاته.
ووفقاً لتقرير سابق نشرته الصحيفة العبرية، شهد عام 2025 انتحار 22 جندياً أثناء الخدمة، وهو أعلى معدل يسجله الجيش الإسرائيلي خلال 15 عاماً.
وأشارت تقارير إسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة إلى أن تصاعد حالات الانتحار بين العسكريين يرتبط بالتداعيات النفسية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألفاً آخرين، فضلاً عن دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية.