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    • صحيفة عبرية: الموساد لم يعثر على دول مستعدة لاستقبال سكان غزة

    صحيفة عبرية: الموساد لم يعثر على دول مستعدة لاستقبال سكان غزة
    2026-06-23T15:27:50+00:00

    شفق نيوز- الشرق الأوسط

    أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الثلاثاء، بأن جهاز الموساد الإسرائيلي لم يجد أي دولة ترحب باستقبال سكان قطاع غزة.

    ‏ وذكرت الصحيفة أن خطة "الترحيل" التي تنوي إسرائيل تنفيذها في قطاع غزة اصطدمت بعدم وجود دول تستقبل الغزيين.

    وأشارت إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، شموئيل بن عزرا، يعقد حالياً اجتماعاً بشأن "الهجرة الطوعية" لسكان غزة.

    وفي 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن "الهجرة الطوعية" واستيعاب الفلسطينيين من قطاع غزة في دول العالم، هو الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

    ويواجه ملف هجرة سكان غزة تحديات بالغة ومستمرة، حيث تستمر إسرائيل في مساعي "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين خارج القطاع، والتي شملت إنشاء مديرية خاصة للهجرة وإتاحة السفر عبر مطار رامون أو معبر الكرامة، وسط تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من أن هذه السياسات تدفع السكان نحو التهجير في ظل ظروف قاسية.

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