صحيفة: الإمارات ترفض طلب عائلة الأسد للإقامة في أبوظبي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن كواليس جديدة تتعلق بمصير عائلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد سقوط نظامه، لافتة إلى أن أبو ظبي رفضت طلباً للعائلة للإقامة في الإمارات.

ووفقاً للتقرير، فإن عائلة الأسد تقدمت بطلبات متكررة وبأشكال استعطافية للانتقال والعيش بشكل دائم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضحت الصحيفة أن العائلة حاولت مراراً التوسل لدولة الإمارات للحصول على إقامة دائمة واللجوء إليها، إلا أن حاكم الإمارات رفض طلبهم بالانتقال والاستقرار هناك بشكل قاطع.

وبرر المسؤولون الأمنيون الإماراتيون، بحسب الموقع العبري، هذا الرفض بمخاوف أمنية جدية، حيث أبلغوا العائلة بأن وجودهم في الإمارات يشكل خطراً حقيقياً، محذرين إياهم بأنهم سيصبحون أهدافاً سهلة للاغتيال.