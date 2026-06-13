إصابة ناقلة بمقذوف "مجهول" قبالة ‌سواحل ‌عُمان

شفق نيوز- لندن

أفادت هيئة عمليات ⁠التجارة البحرية البريطانية، يوم السبت، بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول ‌في الجانب الأيسر من مقدمتها قبالة ‌سواحل ‌سلطنة عمان.

وأضافت أن الواقعة كانت أمس الجمعة، ‌على ‌بعد ⁠ستة أميال بحرية شرقي عُمان، مبينة أن ⁠الطاقم ‌بخير ولم ⁠يتم الإبلاغ عن أي ⁠تداعيات بيئية، مشيرة إلى ⁠أن الناقلة تبحر نحو ميناء التوقف التالي.

وكان مسؤولون في قطاع الملاحة البحرية قد أعلنوا، الأربعاء الماضي، أن 3 من أفراد طاقم ناقلة نفط فقدوا بينما أنقذ 21، بعد غارة صاروخية يشتبه أنها أميركية على السفينة قبالة ساحل سلطنة ⁠عمان.

وذكرت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أن تقييمها يشير إلى أن "ذلك نجم على الأرجح عن عمليات أميركية تتعلق بالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية".

وأضافت: "وقائع مماثلة في الماضي سبقها تحذير لأفراد الطواقم بالتجمع عند مقدمة السفينة قبل الهجوم على مؤخرتها".

ورجح مصدر أمني ثان من قطاع الملاحة البحرية أن تكون الضربة بصاروخ أميركي.

وقال مصدر حكومي هندي لـ"رويترز"، إن السفينة تحمل 24 بحاراً هندياً من أصل 28 بحاراً، مبيناً أن مسؤولين هنود يحاولون التأكد مما إذا كان المفقودين ‌من الهند.

وذكرت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة كيماويات ومنتجات نفطية ترفع علم بالاو، أبلغت عن نشوب حريق في غرفة المحركات وهي على بعد 20 ميلاً بحرياً تقريباً شمال شرقي ميناء صحار العماني.