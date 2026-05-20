إصابة قائد لواء إسرائيلي بهجوم مسيّرة لحزب الله وصفارات الإنذار تدوي بالجليل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأربعاء، بإصابة قائد لواء المدرعات 401 في الجيش الإسرائيلي وعدد من الجنود، إثر استهداف نفذته طائرة مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان.

وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن “قائد لواء المدرعات 401 وعدداً من الجنود أصيبوا جراء هجوم بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قوة عسكرية في جنوب لبنان”.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في بلدة المالكية بمنطقة الجليل الأعلى، بعد رصد طائرة مسيرة قال إنها تابعة لحزب الله.

كما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها، عقب ما وصفته بـ”تسلل طائرة مسيرة” من الأراضي اللبنانية.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيداً متواصلاً منذ أسابيع، مع تبادل الهجمات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، شملت استخدام الطائرات المسيّرة والقصف الصاروخي والغارات الجوية.