إصابة سفينة بمقذوف قرب هرمز وفقدان أحد البحارة

شفق نيوز- متابعة

أفادت مصادر أمنية بحرية، يوم الثلاثاء، بإصابة سفينة شحن بمقذوف أثناء إبحارها قرب مضيق هرمز، في حادث جديد يهدد الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وقالت المصادر، وفقاً لوكالة "رويترز"، إن طاقم السفينة غادرها عقب تعرضها للإصابة، فيما فُقد أحد البحارة، دون صدور معلومات إضافية عن مصيره أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، كما لم تصدر السلطات المعنية أو الشركات المشغلة للسفينة أي بيان رسمي بشأن تفاصيل الواقعة.

وكان المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني اللواء محسن رضائي، قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن إيران لن تسمح بفتح "ممر ثانٍ" في مضيق هرمز، محذراً من أن أي سفينة حربية أو قوات عسكرية تقترب من المنطقة ستكون هدفاً للقوات الإيرانية.