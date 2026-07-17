إصابات بإطلاق نار في الدنمارك

شفق نيوز- كوبنهاغن

أفادت تقارير إعلامية دنماركية، يوم الجمعة، بوقوع حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة شرطي وشخصين آخرين، من بينهما الشخص المشتبه بتنفيذه الهجوم.

ووقع الحادث في مدينة نورسوندبي التابعة لإقليم شمال يوتلاند شمالي الدنمارك.

ونقلت قناتا "تي في 2" و"دي آر" عن متحدث باسم الشرطة أن المصابين تعرضوا لإصابات خطيرة.

وذكرت قناة "دي آر" أن الشرطة تلقت بلاغاً عند الساعة 13:39 بالتوقيت المحلي، (2:39 بعد الظهر بتوقيت بغداد)، بشأن اندلاع حريق داخل منطقة صناعية في نورسوندبي، قبل أن تتوجه وحدات الأمن إلى المكان، حيث تعرض أفراد الشرطة لإطلاق نار.

وردت القوات بإطلاق النار على مصدر الهجوم.

وأضافت القناة أن الشرطة أعلنت انتهاء تبادل إطلاق النار بحلول الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (4:00 عصراً بتوقيت بغداد)، في حين استمرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

ولم تكشف حتى الآن هوية الشخص الثالث الذي أصيب في الواقعة.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة من موقع الحادث تصاعد دخان أسود كثيف من المنطقة، بينما لم يتوافر مزيد من التفاصيل حول دوافع إطلاق النار أو ظروفه.