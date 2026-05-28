إصابات بهجوم "إرهابي" في سويسرا

شفق نيوز- بِرن

أعلنت السلطات الأمنية في سويسرا، يوم الخميس، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح جراء هجوم وصفته بـ"الإرهابي" في محطة قطارات قرب زيوريخ.

وتضمن بيان لشرطة زوريخ أنه "بعيد الساعة 8,30 (6,30 ت غ)، جَرح رجل ثلاثة أشخاص بالسلاح الأبيض في محطة وينترتور".

وأضاف البيان أن "الشرطة أوقفت المشتبه بتنفيذه الهجوم وهو سويسري عمره 31 عاماً".

وصرح مدير الأمن في زوريخ، ماريو فير، في مؤتمر صحافي، "أُصرّ بشكل استثنائي على استخدام مصطلح هجوم إرهابي"، فيما لفت قائد الشرطة ماريوس فايرمان إلى أنه "يبدو من الواضح من مكان الحادث أن الدافع وراء هذا العمل يجب وضعه في إطار التطرّف والإرهاب".

وأضهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام سويسرية ومواقع التواصل الاجتماعي، المهاجم المفترض، وهو رجل ملتحٍ طويل الشعر يرتدي قميصاً داكناً وسروالاً قصيراً، يركض أمام المحطة وهو يهتف "الله أكبر".

وأظهرت المشاهد التي تم التقاطها بواسطة الهاتف عن بعد، ظهر منفذ الهجوم بينما كان يسير أمام مجموعة من الأطفال الذين يرتدون سترات الرحلات المدرسية مع المشرفين عليهم.

وأفاد تورهان موسلو (65 عاماً) وهو سائق سيارة أجرة، لصحيفة بليك السويسرية، إنّه شهد الهجوم.

وتابع "رأيته يطعن رجلاً"، مشيراً إلى أنّ الضحية "قاتل بشراسة" قبل وصول عناصر الأمن الذين تمكّنوا من السيطرة على المهاجم. مردفاً أنه "لو لم يتدخل عناصر الأمن بهذه السرعة، لا أدري ماذا كان سيحدث".

من جهتها، أوضحت الشرطة أن "الضحايا الثلاثة يحملون الجنسية السويسرية وأعمارهم 28 و43 و52 عاماً. ونقلوا جميعاً إلى المستشفى"، بدون أن توضح مدى خطورة إصاباتهم.

لكن متحدثاً باسم الشرطة قال في مقابلة مع إذاعة وتلفزيون "اس ار اف" السويسرية الناطقة بالألمانية، إنّ أحد هؤلاء أُصيب بجروح خطيرة.

وأضافت الشرطة أنّه "تم اتخاذ تدابير بالتعاون مع شرطة كانتون زوريخ وشرطة بلدية وينترتور وشرطة السكك الحديد الفدرالية وجهاز الإسعاف المتابع لمستشفى وينترتور وأجهزة زوريخ للحماية والإغاثة".

وأُقيمت العديد من الحواجز الأمنية صباحاً في عدة مواقع داخل وخارج المحطة، وفقاً لصور نشرتها وسائل إعلام محلية.

غير أنّ مراسل وكالة الأنباء الفرنسية أفاد بأنّه تمّت إزالة هذه الحواجز بعد الظهر، مشيراً إلى استئناف النشاط في المحطة كالمعتاد.