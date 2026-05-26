إصابات بانفجار خزان مواد خطرة في واشنطن

أفادت السلطات الأميركية، يوم الثلاثاء، بإصابة عدة أشخاص بينهم حالات حروق كيميائية، إثر حادثة انفجار خزان مواد كيميائية داخل منشأة صناعية في ولاية واشنطن.

ووقع الحادث، صباح الثلاثاء، في منشأة تابعة لشركة "نيبون دايناوڤ باكيغنغ" بمدينة لونغفيو، وفق ما أعلنته إدارة الإطفاء في المدينة، التي وصفت الحادث بأنه "واقعة مواد خطرة"، بحسب شبكة "ِABCNews".

وقالت السلطات إن الحادث وقع عند الساعة 7:18 صباحاً بالتوقيت المحلي، عندما انهار خزان يحتوي على مادة معالجة كيميائية، مشيرة في البداية إلى أنه كان انفجاراً كيميائياً قبل توضيح طبيعته لاحقاً.

وأضافت إدارة الإطفاء أن عدة أشخاص أُصيبوا، من بينهم عمال تعرضوا لحروق كيميائية، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفيات المنطقة، دون تحديد مدى خطورة إصاباتهم حتى الآن.

وأكدت السلطات أن فرق الإطفاء ووحدات المواد الخطرة لا تزال تعمل في موقع الحادث بالتعاون مع موظفي المنشأة للسيطرة على المواد المتسربة، وتأمين الموقع.

وشددت على أنه لا يوجد تهديد مباشر على السكان في الوقت الحالي، إلا أنها دعت السكان إلى تجنب المنطقة مع استمرار عمليات الاستجابة للطوارئ.

وتقع المنشأة بالقرب من الحدود بين ولايتي واشنطن وأوريغون قرب نهر كولومبيا، وتعمل في مجال تصنيع الورق والتغليف السائل، بحسب بيانات رسمية.