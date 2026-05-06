شريف: تعليق واشنطن لعملياتها في هرمز يعزز الاستقرار.. ونسعى لسلام دائم بالحوار

شفق نيوز- إسلام آباد

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يوم الأربعاء، عن أمله في أن تُفضي التطورات الراهنة إلى اتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار في المنطقة، مثمناً استجابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لطلبات بلاده ودول أخرى، ولا سيما السعودية، بتعليق "مشروع الحرية" في مضيق هرمز.

وأكد شريف، في تصريحات صحفية، التزام بلاده بدعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع عبر الحوار، مشيراً إلى أن تراجع حدة التصعيد في المضيق يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الإقليمي.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع دعوة أطلقها شريف، أمس الثلاثاء بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار واحترامه، لإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية. وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أن هدف بلاده هو إنهاء الصراع بطريقة تضمن مصلحة الطرفين (إيران وأميركا) وفق مبدأ "فائز - فائز".