شركة شحن: السفن تحتاج إلى اسابيع للمرور عبر هرمز

شفق نيوز- متابعة

على الرغم من الاتفاق الأميركي الإيراني، لكن المرور عبر مضيق هرمز لن يكون سهلا على السفن قبل أسابيع من تنفيذ الاتفاق، وفق ما أفادت به شركة متخصصة الثلاثاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ‌ميتسوي أو.إس.كيه لاينز اليابانية جوتارو تامورا لصحيفة "فاينانشال تايمز" في مقابلة نشرت اليوم، ⁠إن مالكي السفن لن يستأنفوا عبور مضيق هرمز قبل أسابيع عندما يقتنعون بأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "ملموس".

وأضاف تامورا "ما ‌يجب ⁠أن يتحقق ليس مجرد اتفاق بسيط بين الدولتين المعنيتين، ⁠بل يجب أن يكون ملموسا ويترجم إلى أوضاع ⁠حقيقية في مضيق هرمز، حتى ⁠تشعر شركات الشحن بالاطمئنان للمرور عبره".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم أمس الاثنين، عن بدء السفن بالتحرك خارج مضيق هرمز، مشيراً إلى أن كثيراً منها محمل بالنفط.

وأضاف ترمب، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" أن السفن تسلك "الطريق الجنوبي"، واصفاً إياه بأنه "آمن ومحمي ونظيف تماماً"، مؤكداً وجود مسارات ملاحية أخرى متاحة أمام حركة السفن.

وكشف مصدر إيراني مطلع، في وقت سابق، أن عملية إعادة فتح مضيق هرمز ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة المقرر يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن الخلافات حول بعض البنود استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن الاتفاق، بحسب ما ذكرته وكالة "تسنيم" الإيرانية.