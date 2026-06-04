شركات كويتية: إغلاق الحدود مع العراق أثر على النشاط التجاري

شفق نيوز- الكويت

أظهر استطلاع لمؤشر مديري المشتريات في الكويت، أن إغلاق الحدود مع العراق أسهم في تراجع الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، بالتزامن مع استمرار تأثير التوترات الإقليمية على حركة التجارة والطلب الدولي.

وبحسب بيانات وكالة "إس آند بي غلوبل"، واصلت طلبيات التصدير الجديدة انخفاضها خلال شهر أيار، حيث أشارت الشركات المشاركة في الاستطلاع إلى أن تداعيات الصراع الإقليمي وإغلاق الحدود مع العراق أثرا سلباً على النشاط التجاري والطلبات الخارجية.

ورغم استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة، سجل مؤشر مديري المشتريات الكويتيين ارتفاعاً إلى 47.2 نقطة خلال أيار، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، ما يعكس تباطؤ وتيرة الانكماش مقارنة بالأشهر السابقة.

كما أبدت الشركات الكويتية تفاؤلاً أكبر بشأن النشاط المستقبلي، مدعوماً بالعروض الترويجية والأنشطة الإعلانية، على الرغم من استمرار التحديات المرتبطة بالتجارة الإقليمية وحركة التصدير.