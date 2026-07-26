"شرف عظيم".. المغرب يطلق اسم ترمب على طريق إستراتيجي

شفق نيوز- الرباط

أطلقت السلطات المغربية اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الطريق السريع الرابط بين مدينتي تيزنيت والداخلة، فيما وصف ترمب هذه الخطوة بأنها "شرف عظيم"، موجهاً الشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس.

ونشر ترمب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، تدوينة أعرب فيها عن امتنانه لهذا التكريم، قائلاً: "شكراً لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، على هذا التكريم الكبير. إنه لشرف عظيم! أتطلع إلى السفر عبر كامل امتداد هذا الطريق السريع العظيم يوماً ما، وآمل أن يكون ذلك قريباً".

ووفقاً لما أوردته صحيفة "هسبريس" المغربية، فإن الطريق يعد مشروعاً إستراتيجياً يربط شمال المملكة بجنوبها على امتداد 1055 كيلومتراً، ويهدف إلى تعزيز الربط داخل الأقاليم الجنوبية، ودعم المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى الواجهة الأطلسية.

ويمتد الطريق السريع من تيزنيت إلى الداخلة بمحاذاة الساحل الأطلسي، مروراً بمدن كلميم، وطانطان، والعيون، وبوجدور، وصولاً إلى مدينة الداخلة، بحسب ما ذكرته صحيفة "بلبريس" المغربية.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 10 مليارات درهم (نحو 880 مليون يورو)، ودخل الطريق الخدمة بالكامل في كانون الثاني/يناير 2025، بعد سنوات من أعمال الإنشاء والتطوير.