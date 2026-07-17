مسلحون يسيطرون على سفينة تحمل مواداً كيمياوية قبالة السواحل اليمنية (تحديث)

شفق نيوز- لندن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الجمعة، عن تعرض لإحدى السفن لاعتراض عدد من الأشخاص، فيما أفادت وكالة "رويترز" بأن مسلحين مجهولين صعدوا إلى السفينة وسيطروا عليها.

وقالت الهيئة في بيان مقتصب إنها تلقت تقريراً عن صعود أشخاص غير مصرح لهم على متن سفينة على بعد 65 ميلاً بحرياً جنوب المكلا في اليمن أثناء إبحارها شرقي خليج عدن، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر أمنية بحرية، بأن المسلحين سيطروا على الناقلة "أسانا" في خليج عدن والتي كانت متوجهة إلى "بوصاصو" في الصومال.

وأشارت إلى أن السفينة تحمل منتجات كيمياوية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة عمليات ‌التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة نفط إلى ضربة بمقذوف مجهول شرقي سلطنة عُمان.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الناقلة أصيبت أمس الخميس أثناء إبحارها ​على ​بعد نحو 19 ‌ميلاً ⁠بحرياً شرقي منطقة "خصب" العُمانية، من دون تسجيل إصابات بشرية أو حصول تلوث بيئي في المياه.

يأتي هذا بالتزامن مع تصعيد في الهجمات المتبادلة بين القوات الأميركية وإيران بعدما استأنفت واشنطن الضربات الجوية على السواحل الإيرانية منذ الأسبوع الماضي لترد طهران بضرب أهداف في دول خليجية.