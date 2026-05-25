سي.أن.أن: إقرار اتفاق ترمب وإيران يحتاج لأيام إضافية

شفق نيوز- واشنطن

توقعت شبكة "سي.أن.أن" الأميركية، يوم الاثنين، بأن الموافقة النهائية على الاتفاق المبدئي المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، قد تستغرق عدة أيام إضافية.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتقادات لاذعة وجهها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، من الهند، لإيران، محملاً إياها بشكل مسبق مسؤولية فشل أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "CNN" عن مسؤول أميركي قوله إن "الأمر قد يستغرق بضعة أيام أخرى قبل الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران"، موضحاً أن ذلك يعتمد على "طول إجراءات موافقة إيران على بنود الاتفاق".

وشدد المسؤول على أن "المدة التي سيستغرقها الأمر تعتمد على سرعة استجابة إيران لبعض طلبات الولايات المتحدة المتعلقة بالصياغة"، مشيراً إلى أن "أميركا لا تزال تعمل على حسم بعض بنود الاتفاق".

وتعتقد إدارة ترمب، بحسب المسؤول، أن إيران وافقت مبدئيًا على النقاط الرئيسية للاتفاق، إلا أن هناك مفاوضات مستمرة بشأن صياغة بنوده، والتي قال إنها تتطلب عملية موافقة مطولة من الجانب الإيراني.

في الإطار ذاته، أشارت الشبكة إلى أنه "بمجرد أن تتوصل جميع الأطراف إلى اتفاق نهائي، من المتوقع أن يقام حفل توقيع حضوري بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين، وربما يتبعه على الفور جولة من المفاوضات حول المرحلة التالية من الاتفاق".

ووفق تقرير الشبكة الأميركية فإن إيران والولايات المتحدة أشارتا إلى أنهما تقتربان من التوصل إلى اتفاق يُحوّل وقف إطلاق النار القائم، الذي أنهى أسابيع من الصراع، إلى تسوية طويلة الأمد.

وذكرت أن الطرفين يتحدثان عن "مذكرة تفاهم" ترسم خريطة طريق لحل جميع القضايا العالقة، غير أن مضمون هذه المذكرة لا يزال غير واضح.

وخلصت الشبكة إلى أن هذا النهج يقوم على فرضية جوهرية مفادها أن المذكرة، حال توقيعها، ستوقف القتال، وهو ما سيلقى ترحيب الجانبين.