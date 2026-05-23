"سي.بي.أس": ترمب سيوجه ضربات لإيران خلال 72 ساعة المقبلة

أفادت شبكة "سي بي إس" نيوز الأميركية، يوم السبت، بأن الرئيس دونالد ترمب والبنتاغون وأجهزة الاستخبارات، تستعد لاستئناف الضربات العسكرية على إيران خلال الـ72 ساعة المقبلة.

ونقلت الشبكة، عن مصادر مطلعة قولها: "حتى مساء الجمعة، لم يُتخذ أي قرار نهائي بشأن إمكانية توجيه ضربات جديدة".

وأضافت المصادر، أن بعض القادة العسكريين والاستخباراتيين ألغوا خططهم لعطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى تحسبا لضربات محتملة.

ووفق مصادر القناة الأميركية، بدأ مسؤولو الدفاع والاستخبارات في تحديث قوائم الاستدعاء للمنشآت الأميركية في الخارج، مع تناوب شراعات القوات المتمركزة في الشرق الأوسط خارج المسرح، كجزء من جهد للحد من البصمة العسكرية الأميركية في المنطقة وسط قلق بشأن الانتقام الإيراني المحتمل.