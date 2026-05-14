سيول ترجح مسؤولية إيران عن استهداف سفينة كورية قرب هرمز

شفق نيوز– سيؤول

رجّحت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مسؤولية إيران عن الهجوم الذي استهدف سفينة شحن كورية جنوبية قرب مضيق هرمز مطلع مايو/أيار الجاري، وأدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بالسفينة.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قوله إن "من غير المرجح أن تكون جهة أخرى غير إيران" وراء الهجوم الذي تعرضت له السفينة "نامو" التابعة لشركة HMM في الرابع من مايو/أيار.

وأضاف المسؤول أن سيول تواصل تحليل المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن الهجوم، معرباً عن ثقته بأن "الجانب الإيراني سيستجيب بطريقة مناسبة" بعد انتهاء التحقيق وتقديم الأدلة.

وأرسلت كوريا الجنوبية فرقاً من الخبراء إلى دبي، حيث تخضع السفينة للفحص قبل بدء أعمال الإصلاح، لإجراء تحقيق جنائي بشأن الأضرار التي لحقت بها.

وكانت إيران قد نفت سابقاً مسؤوليتها عن الهجوم الذي تسبب بأضرار كبيرة في الجزء الخلفي من السفينة، من دون إصدار تعليقات إضافية لاحقاً.

وفي أعقاب الحادثة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران أطلقت النار على السفينة الكورية الجنوبية، داعياً سيول إلى الانضمام إلى الجهود الأميركية الرامية إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز.