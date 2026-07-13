سيناتوران ديمقراطيان: ترمب وضع أميركا بمأزق وزيادة تكاليف الحرب غير مقبولة

شفق نيوز- واشنطن

هاجم سيناتوران أميركيان عن الحزب الديمقراطي، يوم الاثنين، سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إيران، فيما أكدا أن ترمب وضع أميركا في مأزق.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي على منصة (إكس) إن حرباً شاملة اندلعت مجدداً مع إيران وأغلق مضيق هرمز وعادت أسعار الوقود للارتفاع الحاد.

وأضاف ميرفي أن ترمب "لم يعد لديه أي خيارات فقد أدى تفاقم عجزه عن إدارة الأمور إلى وضع الولايات المتحدة في مأزق والوضع لن يزداد إلا سوءاً".

وأوضح أن "الحقيقة الجوهرية هي أن ترمب لا يملك أي مسار للتوصل إلى اتفاق مع إيران".

وأشار ميرفي إلى أن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي ولن تتنازل عن سيطرتها على مضيق هرمز وقد أحكمت قبضتها عليه.

ولفت إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في أن إيران تدرك أن ترمب لا يستطيع مواصلة القصف إلى ما لا نهاية، والوضع لن يزداد إلا سوءاً.

من جانبه، أكد السيناتور الديمقراطي حكيم جيفريز، أن أميركا تواجه أزمة تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف.

وقال جيفريز على موقعه في منصة (إكس) إن "الجمهوريين يحاولون فرض ميزانية حرب متضخمة قسراً على الشعب الأميركي.. أمرٌ غير مقبول".

وفي وقت سابق من، اليوم الاثنين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعادة فرض الحصار البحري على إيران.

وقال ترمب في تدوينة على منصة "تورث سورشيال"، إن "مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحًا، سواء دخلت إيران أم لا. إننا نعيد فرض الحصار الإيراني، الذي سُمّي بهذا الاسم لأنه يمنع فقط سفن إيران أو عملائها من الدخول أو الخروج".

وأوضح ترمب: "أرجّح بنسبة 90% أن مجتبى خامنئي قتل".

وردّ مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مضيق هرمز، فيما أكد أن المرور من المضيق "ممنوع" دون إذن إيران.

ويأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده ستفرض رسوماً مقابل حراسة الممر المائي الاستراتيجي.