سياسي إيراني: ارتفاع درجات الحرارة أجّلت هجوماً برياً أميركياً

شفق نيوز- طهران

أكد النائب الإيراني السابق جلال رشيدي كوچي، يوم الجمعة، أن الهجوم البري الأميركي على إيران أصبح "حتمياً".

وقال كوچي في تصريحات صحفية إن تركيز الضربات الأمريكية الأخيرة على المناطق الجنوبية يأتي، في إطار التمهيد لأي تحرك بري محتمل، بحسب تقديره.

وأضاف أن "ارتفاع درجات الحرارة هو السبب في تأخير بدء هذه العملية"، مشيراً إلى أن "تركيز الهجمات الأخيرة على المناطق الجنوبية من إيران يأتي في إطار التحضير لهذا الهجوم".

ولم يقدم رشيدي كوچي أدلة تدعم هذا التقييم، كما لم تصدر أي تصريحات رسمية من الولايات المتحدة تؤكد وجود خطط لشن عملية برية داخل الأراضي الإيرانية.

ويأتي هذا في ظل استهدافات أميركية متكررة لمناطق جنوب إيران والمناطق الساحلية على مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي.