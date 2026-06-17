سويسرا.. حظر طيران ونشر ألفي جندي لتأمين توقيع الاتفاق الأميركي الإيراني

شفق نيوز- برن

أعلنت السلطات السويسرية، يوم الأربعاء، عن الإجراءات التي ستجريها لتأمين اجتماع التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران المقرر يوم الجمعة في بورغنشتوك.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية أنها على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر منذ عدة أيام، بهدف تسهيل اجتماع لبحث التوقيع المحتمل على مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، وكذلك تيسير وصول الوفود إلى سويسرا.

وأضافت: "من المقرر أن يتم التوقيع يوم الجمعة في بورغنشتوك، اقترح هذا الموقع الوسطاء الباكستانيون والقطريون، وكذلك الولايات المتحدة وإيران".

وأشارت إلى أن سويسرا تضطلع بدور الوسيط، وتعمل على تهيئة الشروط العملية والدبلوماسية اللازمة لعقد الاجتماع على أراضيها.

وذكرت الحكومة السويسرية أن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران سيعقد بمشاركة ممثلين رفيعين عن الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان.

وأكدت أن أكثر من 2000 جندي سيؤمنون موقع التوقيع وستفرض منطقة حظر طيران لضمان الأمن.