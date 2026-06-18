سويسرا تؤكد: محادثات واشنطن وطهران في بورجنستوك ستعقد غداً

شفق نيوز- متابعة

أكدت وزارة الخارجية السويسرية، يوم الخميس، عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورجنستوك الجبلي غداً ⁠الجمعة، وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.

وذكرت الوزارة في بيان، أوردته وكالة "رويترز"، أنه "حتى الآن، لا تزال الخطة تقضي بعقد اجتماع بين الولايات المتحدة ‌وإيران، ⁠إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية، غدا في بورجنستوك ⁠لإجراء مفاوضات أولية حول تنفيذ الاتفاق".

وتابعت الخارجية ⁠السويسرية: "لا تتوفر حاليا معلومات إضافية ⁠بشأن جدول أعمال هذا الاجتماع وتفاصيله".

ووقع الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والإيراني مسعود بيزشكيان مساء أمس الأربعاء عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مقبلة، مقابل رفع العقوبات الأميركية.