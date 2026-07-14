"أسوشيتد برس": ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الأميركي إلى 14 عسكرياً

فق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بارتفاع عدد قتلى الجيش الأميركي الرسمي في الحرب مع إيران إلى 14 عسكريا، وذلك إثر مقتل طيار في البحرية الأميركية في تحطم مروحية في بحر العرب مطلع تموز/ يوليو.

وقالت الوكالة إن عدد الجنود المصابين تجاوز 400 جندي، بحلول يوم الاثنين، ووفقا لإفادة النقيب تيم هوكينز المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية فإن الغالبية العظمى منهم عانوا من إصابات دماغية رضية.

ووصفت البحرية في البداية حادث التحطم، الذي وقع في الأول من تموز/ يوليو بأنه هبوط اضطراري، وذكرت أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن الحالة الطارئة نجمت عن عمل عدائي". وقد جرى إنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين الذين كانوا على متن المروحية بعد وقت قصير من الحادث.

وسجلت حصيلة ضحايا الحرب لدى "البنتاغون" حالة وفاة واحدة غير ناجمة عن أعمال عدائية خلال شهر تموز، وتُعدّ هذه أول حالة وفاة تُسجل منذ مقتل 13 عسكريا في حوادث منفصلة خلال شهر آذار/ مارس، أي في بداية الحرب.

وبلغ إجمالي عدد العسكريين المصابين 414 فردا، بمن فيهم عنصر من القوات الجوية الأميركية أُضيفت حالته إلى القائمة، يوم الاثنين، بحسب الوكالة.

وأكدت "أسوشيتد برس" أن إصابات الدماغ الرضية باتت تمثل مشكلة متفاقمة ومستمرة، في أوساط القوات المقاتلة، ولا سيما تلك التي تتعرض لضربات صاروخية وانفجارات تقع على مقربة منها.

وأشارت إلى أن هذه الإصابة - إلى جانب اضطراب ما بعد الصدمة - أصبحت واحدة من أبرز الإصابات المميزة لقدامى المحاربين في حقبة ما بعد أحداث "11 سبتمبر"، إلا أن تأثيرها على القوات، ولا سيما على المدى الطويل، لا يزال غير مفهومٍ بشكل كاف.