سوريا.. أولى دفعات مهجري "رأس العين" تستعد للعودة إلى ديارها

شفق نيوز- لندن

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، بوجود تحضيرات لتجهيز أول دفعة من مهجري مدينة رأس العين (سري كانيه) وريفها للعودة إلى مناطقهم في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي، بما في ذلك مناطق زركان وتل تمر، ضمن محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا.

وبحسب معلومات نشطاء المرصد (ومقره لندن)، فإن التحضيرات تشمل تسجيل أسماء العائلات الراغبة بالعودة واستكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة لتسيير الدفعات الأولى خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب آلاف المهجرين لبدء تنفيذ خطوات العودة بشكل عملي.

وأشار المرصد إلى أن أهالي رأس العين وريفها كانوا قد تعرضوا للتهجير منذ عام 2019 عقب العملية العسكرية التركية المعروفة باسم "نبع السلام"، التي أسفرت عن سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على المدينة ومحيطها، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه مهجرو رأس العين المطالبة بالعودة إلى منازلهم واستعادة ممتلكاتهم، بعد سنوات من النزوح والمعاناة الإنسانية التي رافقت تهجيرهم من المنطقة.

كما جاءت هذه الخطوة استكمالاً للتفاهمات المنبثقة عن اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير 2026 الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والسلطات السورية، والذي يهدف إلى إنهاء ملفات النزوح الطويل.