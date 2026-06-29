سوريا.. وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي بدمشق للمطالبة بـ"تجريم الأسدية" (صور)

شفق نيوز- دمشق

نظم العشرات من المواطنين السوريين، مساء اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في العاصمة دمشق، تحمل شعار "حملة تجريم الأسدية" وذلك للمطالبة بمحاسبة كل من يمجد نظام الأسد البائد أو يبرر جرائمه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن عشرات الأشخاص من التنسيقيات المدنية والنشطاء، شارك في الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بتفعيل المادة 49 من الإعلان الدستوري و"تجريم الأسدية".

وأضاف مراسلنا أن محيط الوقفة شهد انتشاراً لعناصر الأمن، بالتزامن مع إقامة الفعالية التي انطلقت عند الساعة السادسة مساءً إلى جانب القصر العدلي عند سوق الحميدية.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي وثقتها كاميرا شفق نيوز، شعارات تؤكد مطالبهم، أبرزها: "تفعيل المادة 49 مطلبنا"، و"تجريم الأسدية مطلبنا".

وأوضح منظمو الوقفة أن الفعالية تهدف إلى المطالبة بتفعيل قانون تجريم الأسدية استناداً إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على تجريم نظام الأسد أو رموزه.