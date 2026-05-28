سوريا.. وزارة الطاقة تدعو للابتعاد عن نهر الفرات حفاظاً ‏على السلامة

شفق نيوز- دمشق

دعت وزارة الطاقة السورية، يوم الخميس، القاطنين بالقرب ‏من نهر الفرات إلى ضرورة توخي الحذر ‏والابتعاد عن ‏مجرى النهر والمناطق المنخفضة المحاذية ‏له خلال مواسم الهطولات المطرية وعند زيادة ‏الإطلاقات المائية، حفاظاً على ‏سلامتهم وسلامة ‏ممتلكاتهم‎.‎

وأوضح معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية ‏ أسامة أبو زيد، وفقاً للوكالة السورية الرسمية "سانا"، أن ‏ارتفاع مناسيب مياه نهر الفرات وسرعة ‏جريانها قد يؤديان إلى تشكل سيول مفاجئة وانجرافات ‏خطرة تهدد الأرواح ‏والممتلكات، ولا سيما في المناطق ‏القريبة من ضفاف النهر والجزر النهرية ومواقع التنزه ‏والرعي والزراعة‎.‎

وشدد على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة ‏العامة، والتي تتضمن عدم الاقتراب أو الجلوس ضمن ‏سرير نهر ‏الفرات أثناء ارتفاع المناسيب، ومنع الأطفال ‏من السباحة أو اللعب بالقرب من مجرى النهر، إضافة ‏إلى الامتناع عن إقامة ‏المخيمات أو ممارسة الأنشطة ‏الترفيهية على ضفاف النهر خلال هذه الفترات‎.‎

ودعا أبو زيد إلى عدم محاولة عبور مجاري المياه ‏أو الطرق المغمورة مهما بدا مستوى المياه منخفضاً، ‏وضرورة متابعة ‏التنبيهات الصادرة عن الجهات الرسمية ‏والالتزام بالتعليمات الوقائية، مع الإبلاغ الفوري عن أي ‏خطر أو ارتفاع مفاجئ في ‏مناسيب المياه للجهات ‏المختصة‎.‎

وكان المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور ‏أكد أن كوادر المؤسسة تواصل عملها بالتنسيق مع ‌‏الجهات المعنية ‏وفرق الطوارئ، مع الحفاظ على ‏الجاهزية الفنية ‌‏للتعامل مع أي مستجدات محتملة، ‏وضمان سلامة المنشآت ‏المائية وتنظيم ‏عمليات ‏التصريف بالشكل الأمثل‎.‎

وفي العراق، حذر مدير الموارد المائية في محافظة الأنبار جمال سمير عبد، أمس الأول الثلاثاء، في حديث لوكالة شفق نيوز، من السباحة في نهر الفرات، خصوصاً في المناطق الممتدة من قضاء القائم إلى مدينة حديثة، مع تسجيل ارتفاع في مناسيب المياه وزيادة سرعة الجريان.

وتأتي هذه التحذيرات بعد يوم من نفي وزارة الموارد المائية العراقية تسجيل أي ارتفاع مفاجئ في مناسيب نهر الفرات، حيث أكدت استمرار المتابعة الفنية والإجراءات التشغيلية واستثمار الإطلاقات المائية ضمن حوض النهر.