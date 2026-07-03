سوريا.. مقتل وإصابة 18 شخصاً باشتباكات مسلحة في ريف السويداء

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة 18 شخصاً باشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن في ريف السويداء جنوبي سوريا.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن مسلحين مجهولين هاجموا نقاط الأمن الداخلي في محيط "تل حديد" بريف السويداء ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 16 آخرين من طرفي الاشتباكات.

وبينت أن المسلحين استخدموا رشاشات ثقيلة في هجومهم على النقاط الأمنية.

يأتي ذلك في سياق توترات أمنية تشهدها بعض مناطق السويداء جنوبي سوريا، حيث تكررت في الآونة الأخيرة عمليات استهداف لنقاط ودوريات الأجهزة الأمنية من قِبل مجموعات مسلحة.

وتشهد السويداء اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ تموز/ يوليو 2025، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلّفت مئات القتلى والجرحى.