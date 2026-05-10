سوريا.. عودة 3 آلاف عائلة نازحة من عفرين إلى منازلهم (صور)

انطلقت، يوم الأحد، قافلة جديدة من مهجري عفرين من مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا باتجاه مناطقهم الأصلية في عفرين بريف حلب، في إطار عودة متواصلة تشمل دفعات متتالية من النازحين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إن نحو 1800 عائلة خرجت صباح اليوم من مدينة القامشلي ضمن قافلة عودة جديدة إلى عفرين، مبيناً أن هذه القافلة تأتي بعد يوم واحد من انطلاق قافلة سابقة من مدينة الحسكة ضمت نحو 1200 عائلة.

وأضاف أن النازحين توجهوا عبر حافلات وسيارات على الطريق الدولي (M4) باتجاه عفرين بريف حلب، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي السياق، قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إن "عودة أكثر من 1200 عائلة عفرينية أسهمت في إخلاء عدد من المدارس والمعاهد والمباني العامة التي كانت تشغلها عائلات نازحة بشكل اضطراري".

من جهته، أكد معاون قائد قوى الأمن الداخلي في الحسكة محمود خليل علي أن "عملية العودة والدمج مستمرة وفق اتفاق 29 كانون الثاني"، مشيراً إلى أن "العملية ستتواصل حتى استكمال عودة جميع الأهالي إلى مناطقهم".

وفي 29 شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية عن اتفاق على إيقاف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد" إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.