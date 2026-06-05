سوريا.. ضبط مليوني حبة "كبتاغون" معدة للتهريب (صور)

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الجمعة، ضبط مليوني حبة "كبتاغون" كانت معدة للتهريب والقبض على عنصرين في خلية متورطة بحيازة وتهريب المواد المخدرة في محافظة طرطوس.

وذكرت الداخلية السورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وحدات وزارة الداخلية نفذت عملية أمنية محكمة في محافظة طرطوس، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط في حيازة وتهريب المواد المخدرة.

وبحسب البيان، فقد ضبطت وحدات الإدارة شحنة مخدرات تُقدّر بـ 2 مليون حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب، كما ألقت القبض على عنصري الخلية المتورطة وهما: (س. ج)، و(م. ك).

وأشار إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية بالكامل، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتقديمهما للقضاء.