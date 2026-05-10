سوريا.. إصابة 4 أشخاص بانفجار داخل حافلة نقل في دمشق

شفق نيوز- دمشق

أصيب أربعة أشخاص، اليوم الأحد، جراء انفجار يُرجّح أنه ناجم عن عبوة ناسفة داخل حافلة للنقل الداخلي في حي الورود بالعاصمة السورية دمشق.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار وقع داخل حافلة للنقل الداخلي، وتشير المعلومات الأولية إلى أنه ناجم عن عبوة ناسفة"، مبيناً أن "الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة".

وأضاف أن الانفجار تسبب أيضاً بأضرار مادية في عدد من المحال التجارية والممتلكات القريبة، فيما فرضت القوى الأمنية طوقاً أمنياً حول المكان وفتحت تحقيقاً لكشف ملابساته.

ويقع حي الورود، ذو الغالبية العلوية، في الجهة الشمالية الغربية من العاصمة السورية دمشق، ضمن الامتداد العمراني لمنطقة مشروع دمر.