سوريا.. إصابة مسؤول قضائي بتفجير في دمشق

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإصابة رئيس قسم القصر العدلي في منطقة "ببيلا" بريف دمشق، صلاح أحمد الصالح، جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة في حي دف الشوك بالعاصمة السورية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت أثناء مرور سيارة الصالح في حي دف الشوك، ما أدى إلى إصابته وإلحاق أضرار مادية بالمركبة.

وأضاف أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، والعمل على تحديد هوية المتورطين والجهة التي تقف وراء عملية الاستهداف.