سوريا.. "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم الرقة

شفق نيوز- دمشق

أعلن تنظيم "داعش"، مساء اليوم ‌الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف معسكراً تابعاً لوزارة الداخلية السورية في ⁠مدينة الرقة.

ويوم أمس الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن أحد موظفيها قتل خلال إحباط ‌قواتها ⁠هجوماً شنه مسلحان من تنظيم "داعش" على مقر ⁠لقيادة قوات الأمن الداخلي في الرقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن عنصراً أمنياً قتل وأصيب آخرين، في هجوم إرهابي انتحاري استهدف أحد المعسكرات في محافظة الرقة السورية.

وأضاف أن إدارة مكافحة الإرهاب تعمل على تجفيف منابعه ولديها 5989 موقوفاً موزعين على عدة رتب عسكرية من عناصر النظام البائد بحسب وكالة أنباء سوريا "سانا".