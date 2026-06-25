سوريا.. حظر تجوال في بلدة بريف دمشق بعد اشتباكات مسلحة

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلامية سورية، مساء الخميس، بفرض حظر تجوال في بلدة الغزلانية بريف دمشق بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين مجموعتين، تخللها استخدام أسلحة نارية رشاشة وقنابل يدوية، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد أصدر مخفر الغزلانية تعميماً بفرض حظر تجوال داخل البلدة خلال ساعات الليل، في إطار الإجراءات الأمنية الرامية إلى احتواء التوتر والحفاظ على سلامة السكان.

وتشير المعلومات الأولية، إلى أن الاشتباكات اندلعت بين شبان من محافظة دير الزور وآخرين من بلدة الغزلانية، فيما لم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية نهائية لعدد الإصابات أو بيان يوضح ملابسات الحادثة بشكل مفصل.

وتستمر الجهات المختصة في متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الهدوء إلى البلدة.