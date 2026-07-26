سوريا.. توغل إسرائيلي جديد واعتقال مواطن بعد مداهمة منزله

شفق نيوز- دمشق

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، عصر الأحد، بتوغل قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الشمالي.

وأشارت، إلى أن القوة المؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في القرية وداهمت أحد المنازل، وقامت باعتقال مواطن قبل أن تنسحب من المنطقة.

وجاء هذا التوغل بعد قصف الجيش الإسرائيلي بقذائف المدفعية محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، بحسب الوكالة.

هذا وشهد جنوب سوريا، الأحد، تصعيداً إسرائيلياً جديداً تمثل بقصف مدفعي استهدف ريف القنيطرة، وتوغل عسكري في ريف درعا الغربي، تزامناً مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مقر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) في الجولان، وفق مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا.