سوريا.. توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا الغربي

شفق نيوز- دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، مساء اليوم الأحد، بأن قوة للجيش الإسرائيلي توغلت على أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوة مؤلفة من عدة آليات عسكرية، بينها دبابتان، توغلت على أطراف وادي الرقاد، وأطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة بالوادي، قبل أن تنسحب من المنطقة، دون وقوع أي إصابات.

وكانت قوة إسرائيلية قد توغلت، يوم الجمعة الماضي، في بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بمداهمة وتفتيش عدة منازل للمدنيين داخل البلدة، دون تسجيل أي حالة اعتقال، بحسب الوكالة.

وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاتها في الجنوب السوري واعتداءاتها المتكررة على المدنيين، بما يشمل المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.

وأوضحت أن سوريا تؤكد أن جميع الإجراءات التي تتخذها القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية باطلة ولاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.