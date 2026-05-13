سوريا.. توغلات إسرائيلية في القنيطرة ودرعا وتحليق حربي فوق حوض اليرموك

شفق نيوز- دمشق

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء، يوم الأربعاء، بتنفيذ القوات الإسرائيلية توغلات في ريفي القنيطرة ودرعا، تزامناً مع تحليق للطيران الحربي وقصف مدفعي استهدف منطقة حوض اليرموك.

وذكر الوكالة، أن دورية إسرائيلية توغلت في الحي الغربي من قرية معرية في درعا، حيث داهمت أحد المنازل واعتقلت شاباً من أبناء القرية قبل أن تفرج عنه بعد ساعات.

وأضافت أن طيران الاحتلال الحربي حلق في سماء درعا بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منطقة حوض اليرموك.

وفي القنيطرة، توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية داخل قرية صيدا الجولان، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل الأهالي، بالتزامن مع انتشار عناصرها بين المنازل، قبل أن تنسحب لاحقاً من المنطقة.

وأشار إلى أن قوة إسرائيلية أخرى مؤلفة من آليتين عسكريتين كانت قد توغلت يوم أمس، ونصبت حاجزاً مؤقتاً عند مفرق قرية أم العظام، حيث قامت بتفتيش المارة قبل انسحابها.