سوريا تغلق جميع بوابات المفيض في سد الفرات وتقلل واردات العراق

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الطاقة السورية، يوم الثلاثاء، إغلاق جميع بوابات المفيض في سد الفرات وتخفيض التمريرات المائية عبر سد الفرات 200 متر مكعب/ ثانية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الواردات المائية القادمة من الجانب التركي مع استمرار انخفاضها، باشرت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات بإغلاق كامل لبوابة المفيض رقم (3) من بوابات مفيض السد، ما خفّض التمريرات المائية بمقدار 200 متر مكعب في الثانية".

وأضافت، أن "حجم التمريرات المائية عبر سد الفرات أصبح نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية المياه الممرة عبر عنفات التوليد فقط، وبذلك يكون قد تم إغلاق جميع بوابات المفيض في سد الفرات".

تجدر الإشارة إلى أن نهر الفرات شهد ارتفاعات كبيرة في مناسيب المياه خلال الشهر الماضي في الأراضي السورية والعراقية التي يمر بها، وفي بعض المدن والمحافظات تم إعلان حالة الاستنفار تحسباً لموجات فيضانية.

وعلى خلفية ذلك أصدرت وزارة الموارد المائية العراقية في 25 آيار/ مايو الماضي، بياناً نفت فيه تسجيل أي ارتفاع مفاجئ أو غير اعتيادي في مناسيب نهر الفرات.

وقالت الوزارة في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، في حينها، إن الوزير مثنى التميمي وجه الملاكات الفنية والتشغيلية إلى استنفار جهودها لاستقبال الموجات المائية، والعمل على استثمار المياه المتدفقة الواردة ضمن حوض الفرات.