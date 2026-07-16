سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة وصواريخ من العراق لصالح حزب الله

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الخميس، إحباط محاولة لإدخال شحنة أسلحة وصواريخ نوعية عبر الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح حزب الله.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله، إن الوحدات المختصة تمكنت من إحباط محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح "ميليشيا حزب الله"، وفق وصفه.

ولم يورد المصدر تفاصيل إضافية بشأن نوعية الأسلحة أو مكان ضبطها أو عدد المتورطين في العملية، كما لم يصدر تعليق من الجانب العراقي أو من حزب الله بشأن ما أعلنته السلطات السورية.