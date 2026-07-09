سوريا تعلن الإطاحة بـ"والي لبنان وفلسطين" في داعش

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عصر الخميس، تفكيك عدة خلايا تابعة لتنظيم "داعش" في المنطقة الجنوبية، وإلقاء القبض على القيادي البارز المدعو فراس الداغر وعدد من أبرز المسؤولين عن الاغتيالات والتمويل.

وبحسب بيان للداخلية السورية تابعته وكالة شفق نيوز، فإن التحقيقات أظهرت أن الداغر تدرج في مواقع قيادية داخل التنظيم، بدءاً من توليه ما يسمى "قطاع الجيدور" و"المنطقة الغربية"، وصولاً إلى تكليفه بما يسمى "والي لبنان وفلسطين"، وعمله مرافقاً شخصياً لـ"خليفة التنظيم".

وكشفت التحقيقات، وفق البيان، تورط الخلايا في عدد من جرائم الاغتيال والسلب والتي استهدفت عدداً من الصاغة في محافظة درعا، وتصريف الذهب المسروق لتأمين التمويل اللازم للتنظيم لتغطية نشاطاته الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن الموقوفين اعترفوا باغتيال عنصرين في وزارة الداخلية، إلى جانب تنفيذ محاولة اغتيال داخل صالون حلاقة أسفرت عن مقتل أحد المدنيين، فضلاً عن تورطهم في رصد أحد الأشخاص وزوجته قبل الإقدام على تصفيتهما.