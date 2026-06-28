سوريا تطلق خطة لإعادة تأهيل الطرق المركزية

شفق نيوز- دمشق

أعلن وزير النقل السوري، يعرب بدر، يوم الأحد، إطلاق خطة شاملة لإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية في البلاد، مؤكداً توجه الحكومة لاستقطاب شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بأعلى المواصفات الفنية.

وقال بدر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن الوزارة ستباشر بإعادة تأهيل الطريق الدوليM4، إلى جانب إنشاء فرع ثانٍ للطريق العام الممتد من دمشق إلى دير الزور، بهدف ربط مناطق شمال شرقي سوريا بالعاصمة واستكمال البنية التحتية للمنطقة الشرقية.

وأوضح أن الخطة تشمل أيضاً إعادة تأهيل أوتوستراد نصيب- دمشق، ودمشق- حمص، وحمص- حلب، إضافة إلى وصلة سراقب-إدلب، وإنشاء فرع ثانٍ لطريق دمشق-تدمر -دير الزور.

وأضاف أن الوزارة تعمل على استقطاب عروض من شركات أجنبية للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع، بما يضمن تطبيق أحدث المعايير العالمية في إنشاء وتأهيل الطرق.

وأشار وزير النقل إلى أن هذه المشاريع تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز السلامة المرورية، ودعم التنمية الاقتصادية، ضمن خطة متكاملة لتحديث شبكة النقل البري في سوريا.

وأكد بدر أن ربط المناطق الشمالية الشرقية بالعاصمة دمشق يمثل إحدى أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، لما له من أهمية في تعزيز الحركة الاقتصادية والخدمية بين مختلف المحافظات.