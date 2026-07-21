سوريا تضبط 226 قنبلة داخل سيارة كانت متجهة للبنان

شفق نيوز- دمشق

أعلنت المنافذ السورية، يوم الثلاثاء، ضبط 226 قنبلة داخل سيارة كانت متجهة إلى لبنان، وذلك في أحدث عملية تعلنها دمشق ضمن جهودها لمكافحة التهريب.

وذكرت أمانة جمارك جديدة يابوس، أنه تم ضبط 226 قنبلة من نوع "RGC" كانت مخبأة بإحكام داخل مخابئ سرية في إحدى السيارات المتجهة إلى الأراضي اللبنانية، في إطار جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لمكافحة التهريب وتعزيز أمن المعابر.

وكانت السلطات السورية أعلنت إحباط محاولة لتهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والصواريخ عبر الحدود مع العراق، كانت في طريقها إلى لبنان لصالح حزب الله.

وتأتي العملية في ظل تشديد السلطات السورية إجراءاتها الأمنية على المعابر والحدود، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما رافقها من مخاوف بشأن تنقل الأسلحة عبر المنطقة.