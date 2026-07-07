سوريا تسترد 23 قطعة أثرية من فرنسا

جزء من لوحة جدارية (فريسكو) ضمن القطع الآثرية التي استعادتها دمشق (المديرية العامة للآثار والمتاحف)

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الخارجية السورية، يوم الثلاثاء، استعادة ثلاثاً وعشرين قطعة أثرية كانت معارة إلى معرض للآثار السورية في معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس منذ عام 2010.

وذكرت الوزارة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "انقطاع العلاقات السورية الفرنسية زمن النظام البائد حال دون إرجاع هذه القطع في وقت سابق"، مبينة أن "هذه المقتنيات تعود لمتاحف دمشق وحلب واللاذقية وتدمر".

وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية والدبلوماسية التي تبذلها سوريا لاستعادة ممتلكاتها الثقافية وتعزيز التعاون الدولي في حماية التراث وصون الهوية الحضارية".

وأشارت إلى أنه "على هامش زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى دمشق، تقرر نقل القطع الأثرية إلى سوريا على متن الطائرة الرئاسية الفرنسية، في مبادرة تعبّر عن مستوى التعاون القائم بين البلدين، وتجعل من فرنسا أول دولة تتعاون مع سوريا ضمن الحملة الوطنية لاستعادة الآثار السورية الموجودة خارج البلاد".

وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تمثل بداية لمسار متواصل لاسترجاع الآثار السورية"، معربة في الوقت ذاته عن "تقديرها العميق للسلطات الفرنسية على تعاونها وتسهيلها إجراءات إعادة هذه المقتنيات القيمة إلى موطنها الأصلي".