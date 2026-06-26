سوريا.. بدء ترميم المقبرة اليهودية التاريخية في دمشق (فيديو)

شفق نيوز- دمشق

نشرت المؤسسة السورية-الأميركية للحفاظ على مواقع التراث، يوم الجمعة، لقطات تظهر بدء جهود تجديد وترميم شواهد القبور في أحد أقدم المواقع اليهودية في العاصمة دمشق، في خطوة وصفت بـ"الحيوية للحفاظ على التاريخ والثقافة".

ونشرت المؤسسة، لقطات أظهرت عمالاً في العاصمة السورية يقومون بإصلاح الكتابات على القبور وترميم الشواهد القديمة، ومن بينها شواهد لحاخامين ويهودية كانت تُعرف باسم "راشيل".

وقالت المؤسسة في بيان لها: "بدأنا رسمياً ترميم وتجديد المقبرة اليهودية التاريخية في دمشق، سوريا. نحن نحترم الماضي، ونعيد الكرامة للأراضي المقدسة، ونضمن الحفاظ على هذا التراث الغني للمستقبل".

وفي سياق متصل، أفاد الإعلام السوري الرسمي عن زيارة ناجحة للحاخام ديفيد سابيرستين، الذي شغل منصب السفير الأميركي للحرية الدينية الدولية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

ووصل الحاخام إلى دمشق على رأس وفد وتجول في المواقع اليهودية التاريخية والتقى مع رجال دين، في زيارة تأتي في إطار الجهود الدولية للحفاظ على التراث الديني في سوريا.

وكشفت التقارير أن يهوداً سوريين يعيشون في الخارج بدأوا مؤخراً بزيارة سوريا للاستفسار عن مصير ممتلكاتهم والعمل على الحفاظ على مواقع التراث اليهودي في البلاد.

يُذكر أن الطائفة اليهودية في سوريا كانت من أقدم الطوائف اليهودية في العالم، وتاريخها يعود لآلاف السنين، قبل أن يغادر معظمها البلاد في العقود الماضية.