سوريا.. انفجار صهريج محمّل بالفيول العراقي يخلّف قتيلاً و3 مصابين

شفق نيوز- دمشق

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، يوم السبت، إثر حادث تعرضت له قافلة صهاريج محمّلة بمادة الفيول العراقي على طريق (ام 4)، قرب بلدة بسنقول في ريف إدلب السوري.

وقال مدير مكتب الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مشير الرماح، لوكالة شفق نيوز، إن القافلة كانت ضمن عمليات ترانزيت قادمة من منفذ اليعربية الحدودي باتجاه مصفاة بانياس، عندما فقد صهريجان القدرة على الكبح أثناء سيرهما ضمن الرتل، ما أدى إلى اصطدامهما ببعضهما.

وأضاف أن الحادث تسبب بانفجار أحد الصهاريج واندلاع حريق في الموقع، كما تضررت سيارة مدنية كانت تعبر الطريق لحظة وقوع الحادث، ما أسفر عن مصرع سائقها.

وأشار إلى نقل ثلاثة من سائقي الصهاريج إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عمليات إخماد الحريق وتأمين الموقع وتنظيف الطريق وإزالة آثار الحادث، مبيناً أن الجهات المعنية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.