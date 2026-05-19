سوريا.. انطلاق أول قافلة لنازحين كورد من كوباني إلى عفرين (صور)

انطلقت، اليوم الثلاثاء، القافلة الأولى للنازحين الكورد من أهالي عفرين من مدينة كوباني متجهة نحو قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين شمال حلب، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال مراسل شفق نيوز في سوريا، إن القافلة تضم أكثر من 450 عائلة كوردية نازحة وانطلقت صباح اليوم، من قرية كولمد بريف كوباني، إلى مناطقها الأصلية في عفرين وريفها.

وفي السياق، قال نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، لوسائل إعلام سورية إن "العمل مستمر على إعادة العائلات التي نزحت إلى منطقة كوباني (عين العرب) إلى قراها وبلداتها عبر محافظة حلب".

وسبق هذه الرحلة 5 قوافل لنازحين من عفرين يقيمون في محافظة الحسكة وعادوا إلى مناطقهم منذ شهر آذار/مارس الماضي.

والأسبوع الماضي، انطلقت نحو 1800 عائلة من مدينة القامشلي ضمن قافلة عودة إلى عفرين، وذلك بعد يوم واحد من انطلاق قافلة سابقة من مدينة الحسكة ضمت نحو 1200 عائلة.

وفي 29 شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد" إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.